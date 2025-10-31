タレント・峯岸みなみ（３２）が３１日、?地元?岡崎市でトークショーを行い、子育てに奔走しながらも楽しんで暮らしている姿を披露した。岡崎といえば、登録者数７２４万人を誇る人気ユーチューバーグループ「東海オンエア」のホーム。２０２２年にリーダー・てつやと結婚した峯岸は、第一子である娘の誕生を機に約１年前に岡崎に引っ越した。１１月４日にグランドオープンする「三井アウトレットパーク岡崎」の内覧会トーク