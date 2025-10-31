フリーアナウンサーの長野智子が３１日、文化放送「長野智子アップデート」に出演。テレビ朝日系で放送されている「スーパー戦隊シリーズ」が、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了するニュースに反応した。報道によると、グッズ化、映画化、イベントどで得られる収入が、番組制作費に見合わないことなどが背景にあるという。１９７５年の「秘密戦隊ゴレンジャー」から愛されてきた人気のシリーズが、５０年