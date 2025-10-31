エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（右）と韓国サムスン電子の李在鎔会長（左）、現代自動車グループの鄭義宣会長＝３０日、ソウル/Yonhap/Reutersソウル（ＣＮＮ）韓国の首都ソウルで３０日、大富豪３人が人気のフライドチキン店に姿を現わし、店内の全員分の勘定を支払うサプライズがあった。米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は韓国サムスン電子の李在鎔（イジェヨン）会長