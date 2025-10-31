【モデルプレス＝2025/10/31】タレントの中川翔子が10月30日、自身のInstagramを更新。生後1ヶ月を迎えた双子を公開した。【写真】40歳タレント「夫に激似」息子の姿公開◆中川翔子、双子息子が生後1ヶ月に中川は、10月30日に双子が生後1ヶ月を迎えたことを報告し、「弟くん3665g お兄ちゃん4035gに増えてました！2600、2628、で生まれた2人が1か月で大きくなって 2人それぞれのペースで大きく育ってね」とそれぞれの体重を公開。