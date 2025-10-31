2025年6月から雑誌『anan』やYouTubeで連載中の「NOSUKEさんが教えるダンエク」シリーズ。ダンスの動きで楽しくボディメイクを目指す人気企画が、先日ついにリアルイベントに！ プロのダンサーであるTeam"S"pecial NOSUKEさん、hayuruさん、minamiさんに直接教わることのできるワークショップとして盛り上がった本イベントを振り返ります。プロダンサー・振付師のNOSUKEさんが、ダンス×エクササイズのボディメイク法を提案する〈