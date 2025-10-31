山形市の高瀬地区で31日朝、体長が1メートル80センチを超える巨大なクマ1頭が捕獲されました。クマは猟友会によって駆除され、けが人はいませんでした。鑓水輝保さん「ここにおりを仕掛けた。いままで高瀬にいないくらい大きかった。身長が1メートル81。俺らより大きい」午前6時半ごろ山形市下東山の村山高瀬川に面した並木道でわなにかかったクマ1頭を近くに住む鑓水輝保さんが発見し、地元の猟友会が捕獲しました。