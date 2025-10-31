本格フレンチが楽しめるレストラン列車を、近鉄が運行します。志摩の海や白砂などをイメージした青と白のカラーが特徴の「Les Saveurs 志摩」は、2026年の秋から週6日、近鉄名古屋駅と賢島駅を1日1往復します。コンセプトは「美食が誘う優雅な列車旅」。志摩観光ホテルの総料理長が監修した本格フレンチを、くつろぎながら味わえるのが最大の魅力です。食事は、伊勢海老や伊勢まだいなどが入った海の幸の「パ