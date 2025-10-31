今季も米マイナー・リーグでプレーした台湾代表のライル・リン（林家正）捕手が３１日、日本ハムの秋季キャンプにテスト生として参加。第１クールが終わる３日まで、練習参加する予定となっている。台湾・新台北市出身のリンは高校から米国へ移住。アリゾナ州立大を経て、１９年ＭＬＢドラフトでダイヤモンドバックスから１４巡目（全体４２２位）で指名された右投右打の捕手だ。昨年１１月のプレミア１２では、決勝で巨人の戸