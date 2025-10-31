ダイハツ「シグラ」に国内関心集まる2025年10月1日から5日まで開催された「バンドン国際オートショー 2025」でダイハツは、現地で根強い人気を誇る7人乗りMPV「シグラ」を出展しました。その実用性と価格に、日本国内のユーザーからも注目と関心の声が上がっています。約127万円で“7人”乗れるってまじ!?【画像】超カッコイイ！ ダイハツ最新型「”コンパクト”ミニバン」を画像で見る（27枚）シグラは、2016年8月に登場し