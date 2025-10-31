待ちに待ったホークス・5年ぶり12度目の日本一。福岡の街は歓喜に包まれました。各商業施設などでは、日本一を祝ってセールが始まっています。 歓喜の瞬間が訪れたのは、30日午後10時すぎでした。■元木寛人アナウンサー「打った！セカンド川瀬、1塁へ。3アウトー！試合終了！福岡ソフトバンクホークス、5年ぶり12度目の日本一達成！」ホークス王手で迎えた、阪神との日本シリーズ第