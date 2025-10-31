近鉄、近鉄・都ホテルズなどが３１日、来年秋から近鉄名古屋―賢島間で、フランス料理を楽しめる「ＬｅｓＳａｖｅｕｒｓ（レ・サヴール）志摩」の運行を開始すると発表した。「美食が誘う、優雅な列車旅」をコンセプトとし、４両編成（１２４００系）で４号車では志摩観光ホテルの総料理長が監修した本格的なコース料理の「フレンチコース」、１・２号車は近鉄・都ホテルズ監修の手軽に楽しめる「フレンチ膳」が提供される。