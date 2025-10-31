高松地方検察庁 拳銃や手りゅう弾などを所持したとして、10月に逮捕された高松市の農業の男性（70）を高松地検は29日付で不起訴処分としました。 男性は高松市花ノ宮町のマンションの一室で拳銃や手りゅう弾などを所持したとして、10月8日、暴力団組長の男（58）とともに逮捕されました。 高松地検は不起訴の理由を「証拠により判断した結果」としています。 暴力団組長の男（58）は銃刀法違反の罪で起訴されています