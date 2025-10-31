２９日、米ラスベガスで行われた「中国イノベーション健康原料ブランド展」で、中国企業の展示ブースを見学し、商談する来場者。（ラスベガス＝新華社配信／曽慧）【新華社ラスベガス10月31日】米国ラスベガスで29、30両日、「中国イノベーション健康原料ブランド展」が行われ、中国企業約80社が健康食品の原料、イノベーション開発、生産技術、デジタル化貿易プラットフォームなどの最新成果を一堂に展示した。展示は北米最大