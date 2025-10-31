フロントグリルや前後バンパー変更で力強いデザインに 三菱デリカD:5｜Mitsubishi Delica D:5 三菱のオールラウンドミニバン「デリカD:5」が、大掛かりな改良を受けて、この冬に発売される。今回の改良では、唯一無二の特徴である力強いスタイリングと走りをさらに進化させている。エクステリアは、フロントグリルと前後バンパーをシンプルで立体感のある力強いデザインとし、リヤゲートは「DELICA」