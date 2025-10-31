日本限定モデルが登場マクラーレン・オートモーティブは、4.0L V8ツインターボエンジンを搭載した後輪駆動グランドツーリングカー『マクラーレンGTS』の特別なモデル『GTSシグネチャー・コレクション（Signature Collection）』を、日本限定で導入することを発表した。【画像】マクラーレンGTSシグネチャー・コレクションのディテール全6枚日本市場はマクラーレンの国別の販売台数において、2024年に世界2位になるなど堅調に推移