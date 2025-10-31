全日本スキー連盟（SAJ）は31日、東京都内で連盟創立100周年記念式典を開き、強化責任者の河野孝典競技本部長が、来年2月のミラノ・コルティナ五輪の目標を発表した。・金メダル「4個」・メダル総数「9個」・入賞数「20以上」金メダルは98年長野大会の「3個」、メダル総数と入賞数はいずれも22年北京大会の「8個」と「19」が最多で、いずれも過去の記録を更新する高い目標が設定された。河野氏は今年2、3月に行われた