韓国を訪問中の高市総理が先ほど、中国の習近平国家主席と就任後初めて首脳会談を行い、「首脳同士の関係を深めていきたい」と呼びかけました。現地から最新情報を伝えてもらいます。会談はおよそ30分間行われましたが、高市総理はやや緊張した面持ちで会談に臨み、日中両国は重要な隣国だと訴えました。高市総理「中国は日本にとって重要な隣国でございます。戦略的互恵関係の包括的な推進と建設的かつ安定的な関係の構築という、