11月3日に船橋競馬場と門別競馬場で行われるダート競馬の祭典「JBC」4競走の枠順が31日、確定した。レディスクラシック連覇がかかるアンモシエラは4枠5番、マイルチャンピオンシップ南部杯に続くJpn1連勝とクラシック連覇に挑むウィルソンテソーロは6枠9番となった。各レースの確定枠順は、以下の通り。◇船橋9R・第15回JBCレディスクラシック（Jpn1）ダート1800メートル（15時25分発走予定）1枠1番マテリアルガール（牝5