記者会見する男子モーグルの堀島行真（右）とノルディック複合男子の渡部暁斗＝31日、東京都港区全日本スキー連盟（SAJ）は31日、2025〜26年シーズンの本格開幕を前に記者会見を開いた。河野孝典競技本部長が来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向け、五輪2連覇を目指す平野歩夢（TOKIOインカラミ）のスノーボードでハーフパイプやビッグエア、スロープスタイルを男女複数選手の金メダル候補と見込む「Sクラス」に選んだと発