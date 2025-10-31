「レディースＶＳルーキーズバトル」（３１日、多摩川）地元期待の藤田俊祐（２３）＝東京・１２９期・Ａ２＝の気配がようやく上がってきた。３日目１１Ｒではインから危なげなく逃走。「２日目にペラの方向性が見えたので、不安なく行けた。合えば行き足がいいし、押しているのでターン回りにも余裕がある。中堅上位」と笑みがこぼれた。多摩川は２０２３年７月にデビュー初優出を果たした舞台。準優進出ボーダーを６・６