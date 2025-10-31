内閣府は３１日、「気候変動に関する世論調査」の結果を発表した。二酸化炭素の排出削減に「取り組みたい」と回答したのは８９・２％、「取り組みたくない」は９・７％で、地球温暖化対策に対する意識の高さが確認された。ただ、対策に懐疑的な人は前回２０２３年の調査から急増した。取り組みたくないと回答した人に理由を聞いたところ、「効果があるか分からない」を選択したのは５６・４％で、前回の４７・５％を大幅に上回