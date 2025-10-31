農業の祭典、秋田県種苗交換会が湯沢市で開幕しました。農家が丹精して育てた自慢の農産物や、最新の農業機械などが展示されていて、来月4日までの期間中に様々な催しが企画されています。湯沢市で開幕した秋田県種苗交換会。今年で148回目を迎えました。県内各地の農家が品質を競い出品する農産物の展示が見どころの一つです。メイン会場の湯沢市総合体育館には水稲や野菜、それに果樹など1,000点を超える農産物が並びました。水