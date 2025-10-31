男鹿市のこども園で、敷地にクマが侵入したことを想定した訓練が行われました。クマから逃げるときは走ったり大きい声を出したりせず落ち着いて避難することなど、命を守るための行動を確認しあいました。男鹿市の船川こども園です。31日は、園庭の柵を乗り越えて2頭のクマが敷地に侵入したことを想定した訓練が行われました。クマが保育園や学校の敷地に侵入するケースが、全国で相次いで確認されています。船川こども園の