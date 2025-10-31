31日も市街地にクマが出没しました。31日朝、秋田市楢山で住宅の敷地にあるカキの木の上にクマがいるのが目撃され、約3時間半とどまり続けました。現場は秋田市楢山愛宕下の住宅地です。秋田中央警察署によりますと、31日午前7時10分ごろ「クマがカキの木の上にいる」と住人から通報がありました。クマの体長は80センチほどで、約3時間半カキの木にとどまり続けた後、近くのやぶの中へ去ったということです。また、クマの目撃が相