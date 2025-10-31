画面越しにVTuberを応援するのもいいですが、そろそろ会いたくないですか!?そんな「夢」を実現させる“魔法”のような未来技術「XR」を使ったイベント、『POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原』が11月1日より開催されます。XRとは、「VR」、「AR」、「MR」といった仮想世界と現実世界を融合させる技術の総称。『POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原』で使われている技術は、仮想世界と現実世界を極限まで融合させる革新的なもの。