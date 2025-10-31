カプコンは、人気タイトルをお得な価格で提供する「CAPCOM AUTUMN SALE」を開催中です。Steam Store、ニンテンドーeショップ、App Storeが対象となります。ハロウィンにおすすめの「バイオハザード」シリーズが充実。『バイオハザード RE:4』はSteamで50%OFFの2,495円、App Storeで68%OFFの2,500円。『バイオハザード ヴィレッジ』はSteamで75%OFFの997円、App Storeで80%OFFの990円など、近年の『RE:2』『RE:3』『7』から過去