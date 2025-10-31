＜樋口久子 三菱電機レディス初日◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞ルーキーの吉田鈴が7バーディ・3ボギーの「68」で回り、首位と2打差の7位タイ発進。9月以降は予選落ちなしの21歳が、初シード獲得へさらにギアを上げた。【写真】シブコと吉田鈴のドレス2ショット1番パー5で4メートルを沈めてバーディ発進。7番からは3メートル、8メートル、7メートルを沈めて3連続バーディを奪った。「きょうはパー5