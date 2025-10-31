プロ野球・巨人は31日、4選手をオーストラリアで行われるウインターリーグに派遣すると発表しました。参加するのは、荒巻悠選手、石塚裕惺選手、田村朋輝投手、代木大和投手の4人。参加するのは「オーストラリアン・ベースボールリーグ(ABL)」。11月13日から1月までの期間にレギュラーシーズンとポストシーズンを行い、豪州No.1チームを決定するリーグです。巨人の4選手はアデレード・ジャイアンツ(本拠地・アデレード)に所属。12