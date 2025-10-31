日本ハムの新庄剛志監督が３０日に自身のインスタグラムを更新。木内九二生審判員との２ショット写真を投稿し「いつも試合のメンバー交換の時に満面の笑みで、ボスと一緒に野球出来るのが楽しくて仕方ないのよ〜って木内審判に言ってもらって嬉しかったけど、悲しい事に来年はいません笠原さんも辞めてしまいますまた何処かで会える日を楽しみにしてます」と惜別コメントを記した。笠原昌春審判員も今季限りで３８年間の