10月31日未明、関越道のトンネル内でキャリアカーを運転中にパトカーに衝突する事故を起こし、その後、関越道を逆走するなどして逃走した会社員の男が公務執行妨害で現行犯逮捕されました。男は3日前にも北陸道を逆走した疑いで逮捕されていました。 公務執行妨害で現行犯逮捕されたのは、さいたま市に住む会社員の男(48)です。男は、31日午前2時すぎ、湯沢町の関越道上り線でキャリアカーを運転し、パトカ