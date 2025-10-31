リニューアルされたカフェ「ロタンダ風ケ丘」で、映画「紅の豚」に登場する赤い飛行艇を再現した作品を紹介するジブリパークの宮崎吾朗監督＝31日午前、愛知県長久手市ジブリパークがある愛・地球博記念公園（愛知県長久手市）のカフェ「ロタンダ風ケ丘」が11月1日にリニューアルオープンするのを前に、報道陣向けの内覧会が31日、開かれた。店内には映画「紅の豚」に登場する赤い飛行艇「サボイアS―21」を再現した作品を展示。