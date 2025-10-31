コメの平均販売価格が2週間ぶりに値下がりしました。ただ、依然として過去最高値に迫る水準です。【画像】コメ平均価格 2週ぶり値下がり農水省によりますと、10月26日までの1週間に全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は、前の週より43円安い5kgあたり4208円でした。2週ぶりに値下がりしましたが、4000円台は8週連続で、5月中旬の最高値4285円に迫る水準が続いています。単価の高い銘柄米は前の週より22円高