厚生労働省は３１日、全国約３０００か所の定点医療機関から２０〜２６日の１週間に報告されたインフルエンザの感染者数が、１医療機関あたり６・２９人だったと発表した。前週（３・２６人）の１・９３倍で、１０週連続で増加している。都道府県別では、沖縄、神奈川、千葉、埼玉、東京が注意報の基準（１０人）を超えた。一方、新型コロナウイルスの感染者数は１医療機関あたり２・２５人となり、６週連続で減少した。