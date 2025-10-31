「レディースＶＳルーキーズバトル」（３１日、多摩川）高憧四季（２５）＝大阪・１２４期・Ａ１＝の快進撃が続いている。３日目は３、４コースから連勝。特に後半７Ｒは３周２マークで逆転しており、５走して１着４回、２着１回でレディースの得点率トップとパワフルなレースを見せている。「全部がいい。足だけでなく乗り心地もいいので、やはり節イチだと思う」とニッコリ。前節の住之江ではデビュー３回目の優勝。た