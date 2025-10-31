佐藤二朗（56）が31日、東京・新宿ピカデリーで行われた山田裕貴（35）の主演映画「爆弾」（永井聡監督）初日舞台あいさつに登壇。「大ファン」と口にしつつ、興行収入（興収）166億5000万円（26日現在、興行通信社調べ）と大ヒット中の「国宝」の李相日監督（51）に対し、「バケモンみたいに面白い映画は、1本ではない」とリスペクトを漂わせつつ“挑戦状”をたたきつけた。「爆弾」は「このミステリーがすごい！2023年版」（宝