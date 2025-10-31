NECは10月31日、NECソリューションイノベータが行う中堅・中小企業および中小自治体向け事業(SME事業)をNECネクサソリューションズに移管することを発表した。移管時期は2026年4月の予定。○NECの組織体制NECは、2025年7月1日付でNECの完全子会社としてNESICホールディングスを設立し、その傘下にNECネクサソリューションズおよびNECネッツエスアイを配置する体制に変更した。また、同日付でNECのSME事業をNECネクサソリューション