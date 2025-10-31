ローソンは10月31日。クマ対策に関する基本方針を策定したことを発表した。今回策定した基本方針は、ローソンの従業員がより安全・安心に働ける環境を目指すとともに、来店客もより安全・安心にローソン店舗を利用できるようになることを目的とする。○基本方針 「お店を守るガイドブック」にクマ対策に関する内容を追加し、店舗への周知を実施する。「クマ出没情報等の収集」「クマを店舗に寄せ付けない対策」「クマ出没時の対