去年7月の豪雨災害から1年3か月余りが経ちました。被災地の酒田市大沢地区の復興推進委員会が28日開かれ、エリアによっては農地などの復旧作業に当初計画よりも大幅な遅れが生じている現状などが報告されました。この日の復興推進委員会では、県や酒田市の担当から大沢地区の公共災による農地などの復旧事業の進ちょく状況が報告されました。それによりますと県が代行する2つの工区のうち李代地区は年内の完成が見込まれています。