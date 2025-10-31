静岡県の伊東市議会（定数20）は2025年10月31日、臨時会を開き、学歴詐称が指摘されている田久保真紀市長に対する2度目の不信任決議案を賛成19、反対1で可決した。田久保市長は即日失職し、50日以内に市長選が行われる。田久保市長追及の急先鋒を自認している「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）司会の石井亮次アナは、この日の放送でも「（失職後の会見では）ちょっと感極まって、涙される部分がありましたけれど、厳しい言い方ではありま