2023年に看護師らによる入院患者への暴行が発覚した旧・滝山病院（東京都八王子市、現在は「希望の丘八王子病院」に改称）に入院していた患者3名の遺族らが、患者が亡くなったのは病院による「反医療的行為」が原因だったとして、病院を運営していた医療法人社団新山会（旧・考山会）と当時の院長に対し損害賠償を求め、10月31日に東京地裁に提訴した。 入院患者3名が亡くなったのはいずれも2019～23年。提訴までに時間を要