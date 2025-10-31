駅に置かれたストリートピアノでマイケル・ジャクソン、カニエ・ウェスト、マック・ミラーなどの楽曲を演奏し、その動画をSNSを通じて発信。ハリー・スタイルズの「As It Was」のカバー動画がTikTokでバズり、380万人のフォロワー数を獲得。インストゥルメンタルのアーティストとしてデビューすることになった。マイケル・ジャクソンに魅せられ、アヴィーチーやXXXテンタシオン（XXXTentacion）に影響を受けたというFriqtao。初のE