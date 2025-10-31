また、落選だ。大谷翔平の影響力は高市首相にまで波及か…五輪、WBC、ワールドシリーズまで猫も杓子もおんぶにだっこ大リーグ選手会は日本時間30日、選手間投票による各賞を発表。大谷翔平（31=ドジャース）は年間最優秀選手とナ・リーグ最優秀野手の2部門で最終候補に入っていたものの、いずれも選ばれなかった。年間最優秀選手には捕手として史上最多、今季メジャートップの60本塁打を放ったローリー（28=マリナーズ）がア