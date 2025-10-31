四半世紀に及ぶ自民党との連立を解消した公明党。「集票マシン」とも呼ばれた選挙での影響力は、お笑いタレントの久本雅美（67）、女優の岸本加世子（64）、歌手の山本リンダ（74）ら、芸能人ら約1万人が所属しているとされる創価学会「芸術部」が背後に控えていた。政権離脱後も、彼らの影響力は長く芸能界にも及んでいる。【写真】創価学会OB長井秀和氏が語る公明党 「政権離脱」のウラと学会芸能人チーム「芸術部」の今後元