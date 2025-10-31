【続・あの有名人の意外な学歴 】#13中島健人は石川遼も輩出した杉並学院高校から“情報発信”を学ぶために明治学院大社会学部へ葵わかな（女優）◇◇◇10月12日に始まったドラマ「すべての恋が終わるとしても」（テレビ朝日系）で主演を務める葵わかな（27）。小学校5年の時、東京・原宿でスカウトされるとあとはトントン拍子。すぐにファミリーマートのCMに起用され、秋には杏の幼少期を演じドラマデビュー。「