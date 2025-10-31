Amazon「スマイルSALE」が11月4日23時59分まで実施中。Nintendo Switch2 動作検証済みとしている、NextorageのmicroSDXC Express 128GBが通常7,480円のところ33％ OFFの4,980円で販売されている。 512GBもセール対象だが、こちらは10％ OFFとなっており、通常17,980円のところ16,182円で販売されている。 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページで