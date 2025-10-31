第７４回東京都信用金庫野球大会で５７年ぶりに優勝した東京東信用金庫野球部の優勝祝賀会が３０日、東京・錦糸町の東武ホテルレバント東京で行われた。９月２０日にベルーナドームで行われた青梅信用金庫との決勝では延長１０回タイブレークの末、逆転サヨナラ勝ちでの劇的Ｖ。ミラクルを起こした選手たちを前に、来賓として出席した墨田区・山本亨区長は「数ある信用金庫の中で、東京都の頂点、信用金庫ナンバーワンというのを