名牝の乗り味がいまでも忘れられない！ＪＲＡの戸崎圭太騎手３０日に自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅ「戸崎圭太のベリベリチャンネル」を更新。今回は「戸崎圭太のこの馬を語らせて下さい」という企画で、国内外のＧ１・９勝などを挙げたアーモンドアイに騎乗した印象などを振り返った。戸崎が「レースで騎乗したのはクリストフ・ルメールと僕だけということで、貴重な経験をさせていただきました」と思い出のレースのひとつとして取