10月30日に、三好市の「祖谷のかずら橋」近くで起きた転落死亡事故で、亡くなったのは静岡県に住む75歳の自営業の男性だったことがわかりました。（記者）「亡くなった男性は祖谷のかずら橋南詰の、この付近から転落したということです」亡くなったのは、静岡県袋井市の自営業の男性・75歳です。警察と消防によりますと、30日の午後3時すぎ、かずら橋の料金所職員から「橋の下で人が倒れている。呼び掛けても反応がない」と、119番