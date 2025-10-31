３１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７６．０４ポイント（１．４３％）安の２５９０６．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７８．２８ポイント（１．９１％）安の９１６８．５８ポイントと３日続落した。売買代金は２５７６億１２１０万香港ドル（約５兆１１６１億円）に縮小している（３０日は３５３８億４４０万香港ドル）。投資家心理がやや悪化