記者会見するエイチ・ツー・オーリテイリングの山口俊比古代表取締役＝31日午後、大阪市北区阪急阪神百貨店の親会社、エイチ・ツー・オー（H2O）リテイリングが31日に発表した2025年9月中間連結決算は、純利益が前年同期比74.5％減の69億円だった。インバウンド（訪日客）需要が大きく伸びた前年の反動で、免税品の売り上げが落ち込んだ。山口俊比古代表取締役は大阪市で開いた記者会見で、大阪・関西万博をきっかけにさまざま